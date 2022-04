Un millón de dólares para cuatro starups en Miami

Miami-Dade, FL.- La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, anunció un aporte de un millón de dólares, destinado a cuatro starups, pequeñas empresas tecnológicas entre las que se encuentra Dinerazo, de origen hispano.

La alcaldesa Levine Cava, aprovechó su participación en la feria tecnológica eMerge Americas 2022, para hacer este anuncio. Además, precisó que el origen de este aporte es el programa BizUp.

De esta manera, el programa BizUp, apunta hacía la, “sostenibilidad de las pequeñas empresas en nuestra comunidad con un enfoque especial en la innovación y la equidad”. Así lo explicó el comisionado, concejal, Jean Monestime.

Por una parte, dos de las startups son locales; una es BON2, que, «transforma vídeos tradicionales en experiencias inmersivas»; la otra es, Crystal Clear, que ayuda a «seleccionar la ubicación óptima para los procedimientos según precio, rendimiento y disponibilidad dentro de la red de médicos de alto costo».

This morning, Commissioner @jeanmonestime and I announced our $1 million BizUp program at @emergeamericas.

Miami-Dade’s small businesses are the backbone of our economy, and with our Business Innovation Start-Up Grant we can help more entrepreneurs get off the ground.

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) April 19, 2022