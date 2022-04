Elon Musk le dice a Twitter ¡Todo o nada!

Washington, DC.- Elon Musk, hizo una multimillonaria oferta de $43.000 millones para comprar Twitter, además amenazó con vender todas sus acciones si su oferta no es aceptada.

Asimismo, Musk escaló su oferta a la Securities and Exchange Commission (SEC), donde ofreció $54.20 por acción en efectivo.

Ver más: Amazon denuncia «irregularidades» en votaciones para sindicato

El multimillonario en la carta remitida a la junta directiva de la compañía, precisó que esta es su «última» y «mejor» oferta, y sentenció que de no aceptar reconsiderará su posición de capital en la empresa.

De esta manera, las críticas de Musk despertaron muchos recelos, incluso entre los mismos empleados de Twitter. Los mismos están preocupados por la posibilidad de que el magnate ejerza algún tipo de poder en la empresa.

Interesting. Just two questions, if I may.

How much of Twitter does the Kingdom own, directly & indirectly?

What are the Kingdom’s views on journalistic freedom of speech?

— Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022