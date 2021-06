Ingenuity realiza su séptimo vuelo en Marte

Washington, DC.- El Ingenuity realizó su séptimo vuelo de forma exitosa. Así lo informó la Nasa, este martes, indicando que el dispositivo completó su segundo dentro de su fase de demostración de operaciones.

Tras sufrir desperfectos durante su sexto vuelo, el séptimo fue realizado sin problemas en la fina atmósfera de Marte. El Ingenuity, voló durante 62,8 segundos y viajó alrededor 106 metros al sur hasta un nuevo lugar de aterrizaje.

El Ingenuity también tomó esta foto de navegación en blanco y negro durante el vuelo:

Another successful flight 👏#MarsHelicopter completed its 7th flight and second within its operations demo phase. It flew for 62.8 seconds and traveled ~106 meters south to a new landing spot. Ingenuity also took this black-and-white navigation photo during flight. pic.twitter.com/amluVq9wbb

— NASA JPL (@NASAJPL) June 8, 2021