Ingenuity Mars Helicopter «llamo a casa» tras largo tiempo de silencio

Washington, DC.- Un hecho curioso ocurrió el viernes 30 de junio cuando el intrépido Ingenuity Mars Helicopter restableció el contacto con la NASA desde el planeta rojo, Marte, tras 63 días de silencio de radio.

La agencia espacial envió el mini helicóptero a Marte a bordo del Rover Perseverance a inicios del 2021. El tiempo de vida era de 30 días, sin embargo ha demostrado ser resistente con sus cinco vuelos de prueba.

Desde su llegada a Marte el Ingenuity Mars Helicopter actuó como un explorador aéreo con el objetivo de ayudar a su partner con ruedas mientras siguen en labores de búsqueda de signos de vida microbiana.

La NASA envía estas misiones a buscar la vida microbiana antigua que pudo habitar el planeta rojo, cuando Marte era mucho más húmedo y cálido que en la actualidad.

Sin embargo, el 26 de abril durante el vuelo 52 del Ingenuity, sus controladores en el Jet Propulsion Laboratory (JPL), de la NASA en California perdieron el contacto cuando descendió a la superficie, tras un salto de dos minutos y 363 metros.

Did ancient life ever arise on the Red Planet? Only by bringing samples to Earth can we truly answer the question.#MarsSampleReturn is an interplanetary relay effort – one of the most ambitious challenges @NASA & @ESA have ever attempted.

Talk about an epic adventure! https://t.co/pbj0fTFkFi

— NASA JPL (@NASAJPL) May 4, 2023