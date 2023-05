Blue Origin de Jeff Bezos ganó contrato de la NASA

Washington, DC.- La compañía espacial de Jeff Bezos, Blue Origin ganó el codiciado contrato de la NASA que tiene como objetivo la construcción de una nave espacial que enviará astronautas hacia y desde la Luna, de acuerdo al jefe de la NASA el viernes 19 de mayo.

La elección de la NASA le permitirá un segundo viaje a la Luna dentro de su programa Artemis. Tras dar a SpaceX del millonario Elon Musk unos $3mil millones para el año 2021, para transportar astronautas a la Luna por primera vez desde la Misión Apolo en 1972.

De manera que, el contrato de Blue Origin está valorado en unos $3.400 millones según Jim Free, jefe de exploración de la NASA. Al mismo tiempo Blue Origin contribuye de manera privada, «muy al norte» de esta cantidad de acuerdo con John Couluris, jefe del módulo de aterrizaje lunar de Blue Origin.

Por su parte, el dueño de Blue Origin y fundador de Amazon, Bezos publicó en un tuit, «Es un honor estar en este viaje con @NASA para llevar astronautas a la Luna, esta vez para quedarse».

Honored to be on this journey with @NASA to land astronauts on the Moon — this time to stay. Together, we’ll be solving the boil-off problem and making LOX-LH2 a storable propellant combination, pushing forward the state of the art for all deep space missions. #Artemis… pic.twitter.com/Y0zDhnp1qX

— Jeff Bezos (@JeffBezos) May 19, 2023