NASA celebró la primera reunión pública sobre ovnis

Cabo Cañaveral, FL.- La NASA en su primera reunión pública sobre los Objetos Voladores No Identificados (ovnis), presentó un informe final, a solo 12 meses del inicio del estudio sobre avistamientos sin explicación, insistiendo que no se está guardando ninguna información.

La National Aeronautics and Space Administration, transmitió esta primera reunión pública sobre los ovnis, por cuatro horas. Además, estuvo conformada por 16 científicos y otros expertos elegidos por la NASA, como el astronauta jubilado Scott Kelly -primer estadounidense en pasar casi un año en el espacio-.

En este sentido, Dan Evans, de la NASA luego de terminar la reunión explicó, «Quiero enfatizar en esto fuerte y claro: No existe ninguna prueba convincente de que haya vida extraterrestre relacionada con» los ovnis.

Esta iniciativa de la NASA tiene el objetivo de investigar ovnis en el cielo, espacio o debajo del mar. No obstante, el astronauta Kelly, condicionó cualquier vertiente diciendo que las ilusiones ópticas pueden explicar algunos de los ovnis.

NOW: An audio-only media briefing following today's public discussion on unidentified anomalous phenomena, or UAPs. https://t.co/y4gMK6n1M9

— NASA (@NASA) May 31, 2023