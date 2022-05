Ganadores del Premio Pulitzer 2022 y sus categorías

Nueva York, NY.- The Washington Post ganó el principal Premio Pulitzer por la cobertura del Asalto al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021, mientras que The New York Times fue galardonado por la mención periodismo nacional e internacional por dos investigaciones.

El Pulitzer lo entrega la Universidad de Columbia, en distintas distinciones al periodismo de Estados Unidos. En el caso del The Washington Post recibió este notable premio por su relato «vivido», inherentes al Asalto al Capitolio.

Por su parte, The New York Times se coronó con dos de los principales premios en el ámbito de noticias. Ambos reportajes cuestionaron ampliamente el relato oficial de Estados Unidos.

En este sentido, el diario The New York Times ganó el galardón nacional de periodismo por una investigación que aborda las repetidas muertes de personas a manos de agentes de la Policía. Este reportaje ilustró cómo se pudo evitar centenares de muertes y cómo los agentes salen impunes.

So honored to have worked with @AzmatZahra and @nytimes on The Civilian Casualty Files, which has been awarded the @PulitzerPrizes in International Reporting. https://t.co/Ki5bu8qlwz

— Jeff Parrott (@jefftparrott) May 9, 2022