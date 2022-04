Las exclusivas obras presentes en la Feria Internacional del Libro Antiguo

Nueva York, NY.- La Feria Internacional del Libro Antiguo, alberga un singular y extraordinario ejemplar «Book of Rhymes» de la novelista inglesa, Charlotte Brontë, conformado con quince páginas y diez poemas desconocidos, escrito en 1829, y que además, tiene un precio de $1.25 millones.

Hasta ahora se desconocía el paradero de «Book of Rhymes» o «Libro de Rimas», desde hace más de un siglo. Pero estará en esta feria hasta el domingo, considerada la más importante del sector de libreros y coleccionistas de todo el mundo.

Peter Harrington, británico que dirige uno de los establecimientos especializados de libros antiguos más famoso del mundo, ubicado en Londres, precisó que es un gran momento para el sector.

Por otro lado, James Cummis, referente local se segunda generación que administra un local fundado en 1978 por su padre, detalló que el ejemplar creado por la autora Charlotte Brontë, «tiene todo lo que se pueda imaginar».

