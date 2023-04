Espectacular explosión del cohete SpaceX consternó las redes

Los Ángeles, CA.- El lanzamiento del nuevo cohete Starship de SpaceX terminó en una espectacular explosión que fue captado por cientos de usuarios para replicarlo en las redes sociales en su primer intento de vuelo de prueba, que ya había sido pospuesto el martes 18 de abril por presentar una válvula congelada.

Así pues, los expertos declararon que este es el último ejemplo vivido de la fórmula comercial es un «fracaso exitoso». Alegando que le servirá a la compañía del magnate sudafricano, Elon Musk.

Ver más: SpaceX pospone vuelo debut por válvula congelada

De manera que, la imagen del cohete de Starship desplomándose sin control a unas 20 millas en el cielo, mientras seguía anclada al propulsor de cohetes Super Heavy, antes de explorar fue la imagen del día en los medios de comunicación y redes sociales.

Por su parte, SpaceX reconoció que algunos de los 33 motores Rapport del Super Heavy fallaron en el ascenso. Asimismo, tanto el propulsor como Starship no se separaron como estaba previsto.

WATCH: SpaceX Starship explodes during test flight pic.twitter.com/H0teyLh4Og

No obstante, Elon Musk, fundador, ingeniero jefe y director ejecutivo de SpaceX y los ejecutivos de la compañía con sede en California elogiaron el intento de lanzamiento. Argumentaron que los datos recogidos de esta explosión impulsará el desarrollo de Starship.

Slow mo video of liftoff from the tower pic.twitter.com/tbf1aAKsgD

— SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023