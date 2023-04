SpaceX pospone vuelo debut por válvula congelada

Boca Chica, TX.- La empresa estadounidense de fabricación aeroespacial y de servicios de transporte espacial, SpaceX canceló el esperado lanzamiento del vuelo debut en la cuenta regresiva debido a una válvula congelada, que involucró a la recién combinada crucero Starship y el cohete Super Heavy.

Esta cancelación del lanzamiento pospone el vuelo de prueba sin tripulación, inicialmente por dos días. Este cohete espacial en dos etapas es más alto que el monumento de Estados Unidos, la Estatua de la Libertad con 120 metros de altura.

Ver más: Tripulación Artemis II de regreso a la Luna tras 50 años

Originalmente el lanzamiento estaba programado para despegar desde la «Starbase» de SpaceX en Boca Chica, en Texas. Hay que tener claro que la ventana de lanzamiento es solo de dos horas.

No obstante, SpaceX con sede en California dijo en una transmisión web que había cancelado el vuelo espacial. El mismo estaba planeado en 90 minutos por un mínimo de 48 horas.

Teams are working towards Thursday, April 20 for the first flight test of a fully integrated Starship and Super Heavy rocket → https://t.co/bG5tsCUanp pic.twitter.com/umcqhJCGai

— SpaceX (@SpaceX) April 17, 2023