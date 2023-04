Tripulación Artemis II de regreso a la Luna tras 50 años

Washington, DC.- La NASA presentó a la primera mujer y la primera persona afroamericana asignadas como astronautas de la misión lunar, Artemis II como parte de la tripulación de cuatro miembros elegidos para regresar a la Luna después de 50 años en un viaje tripulado.

El equipo lo encabeza Christina Koch, de 44 años de edad. Es una ingeniera que cuenta con el récord del vuelo espacial continuo más largo realizado por una mujer. Además fue parte de las tres caminatas espaciales que fueron exclusivas de mujeres de la NASA.

Ver más: NASA presentó la nueva generación de trajes espaciales

Por otro lado, Victor Glover, de 46 años de edad, el primer astronauta afroamericano es un aviador de la Marina de los Estados Unidos. Es veterano de cuatro caminatas espaciales por lo que la NASA lo designó como piloto de Artemis II.

La NASA nombra a una mujer, un afroamericano y un canadiense como tripulación del Artemis II para regresar a la Luna

Otro de los astronautas que complementan la tripulación de Artemis II, es Jeremy Hansen de 47 años de edad, un coronel de la Real Fuerza Aérea Canadiense, convirtiéndose en el primer astronauta de esta nacionalidad elegido para la misión hacia la Luna.

The @NASA Artemis II crewed mission around the Moon will inspire the next generation of explorers, and show every child – in America, in Canada, and across the world – that if they can dream it, they can be it. pic.twitter.com/X8q3GLTBiQ — President Biden (@POTUS) April 3, 2023

Finalmente, el equipo se completa con Reid Wiseman, otro ex piloto de combate de la Marina de los Estados Unidos. Wiseman, también de 47 años, fue nombrado comandante de la misión Artemis II.

One mission. Four astronauts. So many ways to watch the #Artemis II astronaut announcement. The thread below tells you all the places you can find this historic event. We make history on Monday, April 3, starting at 11am ET (1500 UTC). pic.twitter.com/XNtaqNnMbB — NASA (@NASA) April 2, 2023

Ver más: Informe del Pentágono sugiere presencia de Nave Nodriza extraterrestre

El cuarteto de astronautas que forman parte la misión lunar, se presentó en un evento donde asistieron periodistas, estudiantes de escuelas locales y también líderes de la industria espacial. Fue televisado desde la base de control de la misión de la NASA, Houston en el Centro Espacial Johnson.

El administrador de la NASA, Bill Nelson participó diciendo, «La tripulación de Artemis II representa a miles de personas que trabajan incansablemente para llevarnos a las estrellas. Esta es la tripulación de la humanidad».

Video: Artemis II: Meet the Astronauts Who will Fly Around the Moon (Official NASA Video)