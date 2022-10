Netflix supera sus propias expectativas con nuevo formato

Los Ángeles, CA.- La plataforma Netflix sumó 2.4 millones de nuevos usuarios en el tercer trimestre del 2022, superando sus propias expectativas, pese a que había previsto aumentar sus usuarios en solo un millón, de acuerdo con su último informe de cuentas trimestrales.

De esta manera, la famosa plataforma de streaming, Netflix alcanzó en este período $1.398 millones en beneficios netos. Logrando revertir la tendencia que venía arrastrando en los últimos meses, de una pérdida constante y abrupta de usuarios. Esto trajo como consecuencia que su cotización bursátil se viera gravemente afectada.

Por el contrario, luego de la publicación de los resultados, el valor de las acciones de Netflix -que tiene su sede en Los Gatos, California-, subió hasta el 10% en las operaciones posteriores al cierre de la jornada.

Por otro lado, Netflix también anunció que su nuevo modelo de suscripción mensual incluye anuncios a cambio de reducir su precio. De esta manera, logra retener una parte de su base de usuarios que hoy supera los 227 millones de suscriptores.

