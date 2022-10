Rapero quiere comprar la red social de ultraderecha Parler

Nueva York, NY.- El rapero estadounidense Kanye West de 45 años de edad quiere comprar la red social de la ultraderecha Parler que tiene amplia popularidad entre los afectos al expresidente Donald Trump.

Kanye West, que ahora se hace llamar Ye, expresó en un comunicado que tiene planeado comprar Parler. Con la transacción tiene el objetivo de garantizar que aquellos que cuenten con tendencias políticas conservadoras «tengan derecho a expresarse libremente».

Por su parte, Parler regresó luego de estar suspendida temporalmente de las tiendas de app de Apple y Google en 2021. La razón de su suspensión temporal fue por no moderar los llamados de violencia luego del ataque al Capitolio de Estados Unidos en enero de 2021, por personas afectas a Donald Trump.

John Matze, fue lanzada en 2018 por el ingeniero informático, John Matze y uno de los donantes más principales del Partido Republicano, Rebekah Mercer. Sin embargo, no contaba con tanta popularidad hasta la expulsión del expresidente Donald Trump de Twitter en 2021.

Por su parte, Kanye West se encuentra en un controversial momento lleno de acusaciones de racismo y antisemitismo, que también le costó la restricción de su presencia tanto en Twitter como en Instagram.

Parlement Technologies is pleased to announce that it has entered into an agreement in principle for Ye, formerly known as Kanye West, to acquire the Parler platform. The acquisition ensures Parler a future role in creating an uncancelable ecosystem where all voices are welcome. pic.twitter.com/KXdhV71prl

— Parler (@parler_app) October 17, 2022