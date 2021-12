Detalles del único eclipse solar total del 2021

Charlotte, NC.- Este 4 de diciembre será el único eclipse solar total de este 2021 y la Antártida resultó ser la región mejor posicionada por el posicionamiento para la fase total del eclipse.

Asimismo, la fase inicial inicia a las 2am (0700 GMT). La fase de totalidad de casi dos minutos, cuando la luna bloquea completamente el sol, comienza a las 2:33 am EST (0733 GMT) y todo el eclipse termina a las 3: 06 am (0806 GMT).

La NASA, planea transmitir el único eclipse solar desde Union Glacier, Antártida en YouTube y también por nasa.gov/live.

Por su parte, la fase parcial del eclipse será visible desde las regiones más al sur de Australia. También desde Nueva Zelanda, Argentina y Sudáfrica, según un mapa interactivo de Time and Date.

LIVE from Antarctica: A total eclipse of the Sun. Totality is at 2:44am ET (07:44 UT): https://t.co/HH1sEaccXd pic.twitter.com/oRQmGwtd2U

— NASA (@NASA) December 4, 2021