Eclipse lunar de hoy, el más largo en 600 años

Charlotte, NC.- Los fanáticos del universo astronómico han estado pendientes de la primera aparición del eclipse lunar, el cual fue visto en la madrugada del 18 de noviembre y que continuará el viernes 19, fecha en la que alcanzará su máximo ubicación para dar fin a la transición.

A la mitad de su recorrido (9.02 UTC) estará en su fase máxima y, por ende, lucirá de rojo casi en su totalidad. El eclipse lunar tendrá lugar en la madrugada del 19 de noviembre de 2021 desde las 7.18 UTC hasta las 10.47 UTC.

De esta manera, podrás ver más detalles de los eventos astronómicos en la web oficial de Nasa TV. En esta oportunidad, podemos seguir el minuto a minuto del suceso en el cielo sin necesidad de un objeto de visión, ya que podrá ser apreciado sin ningún inconveniente desde nuestros hogares.

La única recomendación es estar en lugar donde no haya contaminación luminosa, por lo que lejos de la ciudad será lo mejor.

Moongazers unite! The longest partial lunar eclipse of this century will occur overnight, peaking early Nov. 19 at 4:03am ET (09:03 UTC).

Find out what parts of the world will be able to see it: https://t.co/wEuWtoZCMl pic.twitter.com/xtXjwbgvnl

— NASA (@NASA) November 18, 2021