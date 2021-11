Científico Avi Loeb asegura que el Universo fue creado en un laboratorio

Washington, DC.- Avi Loeb, el ex-director del Departamento de Astronomía de la Harvard University, sostiene la polémica teoría que nuestro Universo fue creado en un laboratorio.

Sin embargo, Loeb considerado una de las mentes más originales de las ciencias planerarias actuales es también, director del Instituto de Teoría y Computación en el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica y miembro del Consejo de Asesores de Ciencia y Tecnología del Presidente de los Estados Unidos.

Loeb, además fue uno de los principales defensores de la posibilidad de que Oumuamua, el primer objeto interestelar observado que hemos descubierto en el Sistema Solar, fuera una nave extraterrestre.

Al mismo tiempo, está convencido de que el ‘Proyecto Galileo’ es nuestra mejor baza para encontrar tecnología extraterrestre. Ahora, estas ideas distan mucho de ser sus ideas más extrañas.

