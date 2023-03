Convocatoria para nombrar al nuevo perro robot de SC Competes

Columbia, SC.- El nuevo integrante de la familia tecnológica de SC Council on Competitiveness, un perro robot temporalmente llamado, «Spot», del fabricante Boston Dynamics, necesita ayuda de la comunidad para ser bautizarlo con un nombre.

De este modo, SC Council on Competitiveness hizo una invitación para estar labor, «¡Así que ahora te toca a ti! Ayúdanos a darle a nuestro nuevo amigo un nombre único que capture sus habilidades, funciones y carácter».

Asimismo, añadió a la convocatoria, «Puede obtener más información sobre el SPOT original aquí y obtener más información que puede facilitar sus ideas de nombres. ¡Siéntete libre de ver también sus movimientos de baile! (Haga clic aquí para SPOT en la Conferencia de Manufactura SC 2022)».

La convocatoria consiste en que SC Council on Competitiveness viajará con el nuevo perro robot «Spot» a escuelas y comunidades de Carolina del Sur. Además el objetivo de esta «gira» es «mostrar el futuro de la inteligencia artificial, la tecnología Industry 4.0 (¡y más allá!) y otras carreras relacionadas con STEM».

Have you heard the news? SPOT needs a name, and we need your help! Submissions are open through May 1st! #PAIC #SCTech https://t.co/3mEmYhTLOD

— South Carolina Council on Competitiveness (@sccompetes) March 3, 2023