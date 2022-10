Ratas son equipadas con mochilas de alta tecnología

Morogoro, Tanzania.- Un proyecto concebido por la organización belga sin fines de lucro, APOPO, equipa a las ratas con diminutas mochilas de alta tecnología para ayudar a los servicios de emergencia en el rescate de sobrevivientes entre los escombros de las zonas de desastre.

En este sentido, Donna Kean, investigadora del comportamiento y responsable del proyecto expresó, «Las ratas suelen ser muy curiosas y les gusta explorar, y eso es fundamental para la búsqueda y el rescate».

Ver más: Elon Musk reveló prototipo de robot humanoide

Simultáneamente, las ratas cuentan con un espíritu aventurero, un cuerpo pequeño y flexible, además de contar con un excelente sentido del olfato. Cualidades que hacen de las ratas un elemento perfecto para localizar objetos en espacios muy reducidos.

Por estas razones las ratas están siendo entrenadas para encontrar sobrevivientes en zonas de catástrofes simuladas.

Our RescueRATs are featured on CNN! Thank you Rebecca, for sharing our story ✨

Check it out: https://t.co/rsnDF6YL4q

— APOPO (@herorats) October 24, 2022