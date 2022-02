Spot: el perro robot que se une a la Policía

Miami, FL.- La Policía de St. Petersburg en la costa oeste de Florida, anunció la incorporación de su nuevo refuerzo, Spot, que responde a un perro robot a control remoto, con el propósito de ser enviado en «situaciones extraordinarias» para evitar poner en riesgo vidas humanas.

Del mismo modo, y con miras a evitar el rechazo de los ciudadanos, la Policía aclaró que solo se usará cuando sea obligatorio enviar a unidades del SWAT. Evitando así, menor riesgo para equipos de primeros auxilios y fuerzas del orden público.

Por ejemplo, el perro robot podrá ser usado en caso de toma de rehenes, situación de exposición a peligros biológicos o químicos, desastres naturales o búsqueda y rescate de víctimas en estructuras inestables, entre otros.

De modo que, la empresa responsable del perro robot es Boston Dynamics, explicó en un comunicado que el robot puede abrir picaportes, transitar con firmeza terrenos desiguales y subir escaleras. Al mismo tiempo cuenta con una cámara y un intercomunicador que permite escuchar al operador.

Meet #stpetepd newest member SPOT!

The robotic dog that will help us de-escalate intense situations & keep our officers/community safe! pic.twitter.com/vHrbTugwqe

— St. Pete Police (@StPetePD) February 14, 2022