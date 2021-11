Amazon solicita permiso para lanzar dos satélites de Internet

San Francisco, CA.- El gigante del comercio electrónico Amazon pidió permiso, este lunes, al Gobierno de Estados Unidos para enviar dos satélites proveedores de internet de alta velocidad al espacio en 2022, una de las apuestas de futuro de la compañía.

La firma, en una entrada en el blog corporativo, informó de que esta misma mañana presentó la solicitud ante la Federal Communications Commission (FCC), la agencia encargada de regular las comunicaciones por radio, televisión, cable y satélite del país.

Así se expresó desde Amazon, «Estos satélites nos permitirán probar la comunicación y la tecnología de red que usaremos en nuestro diseño final».

Amazon continúa, «Nos ayudarán a validar las operaciones de lanzamiento y gestión de misiones para cuando despleguemos nuestra constelación entera».

