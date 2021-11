Científicos revelan el sorprendente origen de las momias del Tarim

Tarim, China.- El estudio genómico de las momias de la cuenca del Tarim, en el oeste de China, desvelado que esos enigmáticos restos humanos pertenecen a una población indígena que, en la Edad del Bronce, estaba genéticamente aislada, pero que era culturalmente cosmopolita.

Las momias desconcertaron durante mucho tiempo a los científicos e inspiraron numerosas teorías sobre su origen. Según los científicos, esta población estaba aislada genéticamente, pero no así culturalmente.

Asimismo, a finales de la década de 1990, en la cuenca del Tarim, se descubrieron cientos de restos humanos momificados de forma natural que datan de entre el 2.000 a.C. y el 200 d.C., de aspecto físico «occidental», ropas de lana tejidas y de fieltro, y una economía basada en el ganado vacuno, ovino y caprino, el trigo, la cebada, el mijo y el queso kéfir.

Por estas razones, algunos científicos creen que por el ganado y su inusual aspecto físico, podría tratarse de los Yamnaya. Una población de pastores de la Edad de Bronce procedente de las estepas rusas que en pocos siglos se propagó por el resto de Eurasia.

The genomes of 13 remarkably preserved 4,000-year-old mummies from the Tarim Basin suggest they weren’t migrants who brought technology from the west, as previously supposed https://t.co/M9XedD84qr

— nature (@Nature) October 31, 2021