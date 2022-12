Cápsula de Orion de la misión Artemis I, muy cerca de la Luna

Cabo Cañaveral, FL.- La cápsula Orion no tripulada de la misión Artemis I de la NASA estuvo a 130 kilómetros (80 millas) de la superficie lunar, este lunes, alcanzando el mayor acercamiento a la Luna de una nave espacial para transportar humanos desde el Apolo 17.

Este sobrevuelo lunar de la cápsula es un tramo de regreso de su primer viaje, se da una semana después de que Orion alcanzará su punto más lejano en el espacio. Logrando así casi 270.000 millas de la Tierra a mitad de su su misión que consta de 25 días.

Justo cuando Orion sobrevoló la superficie lunar encendió sus propulsores para un «encendido de sobrevuelo motorizado». Este es diseñado para cambiar la velocidad del vehículo y enrutar a Orion de regreso a la Tierra.

La NASA precisó que esta sería la última maniobra importante de vuelo espacial para Orion. Antes de que se lanzara en paracaídas al mar y cayera el 11 de diciembre. Por su parte, el Apolo 17, fue una nave diseñada para viajes humanos llevó a Gene Cernan y Harrison Schmitt a la superficie lunar hace 50 años este mes.

LIVE NOW: Following today's close flyby of the Moon, our experts are giving an update on the #Artemis I mission.

The @NASA_Orion spacecraft is expected to splash down in the Pacific Ocean on Dec. 11. https://t.co/rQU7N7iUyk

— NASA (@NASA) December 5, 2022