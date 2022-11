NASA despegó misión Artemis I con destino a la Luna

Cabo Cañaveral, FL.- Desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral en Florida, partió la misión de la NASA Artemis I, con destino a la Luna para probar las capacidades del cohete SLS y de la nave Orión en una misión no tripulada, como preámbulo de un próximo viaje tripulado programado para 2024.

En una teleconferencia Jim Free, administrador asociado de la NASA para el desarrollo de sistemas de exploración, precisó, «Revisamos la configuración de nuestro vehículo desde la parte superior de la nave espacial hasta la parte inferior del cohete, incluidos el sistema de terminación de vuelo y las baterías que ya reiniciamos».

Inicialmente, los responsables de la misión Artemis I confirmaron la solución definitiva de una serie de complicaciones. Estos fueron consecuencia del paso del Huracán Nicole por Cabo Cañaveral la semana pasada. Por esta razón la NASA se vio obligada a retrasar el lanzamiento.

De acuerdo con el blog de la misión, los ingenieros diagnosticaron profundamente «la masilla en una costura entre una ojiva en el sistema de aborto de lanzamiento de (la nave) Orion y el adaptador del módulo de tripulación». Además de otros riesgos potenciales que pueden desprenderse durante el lanzamiento.

