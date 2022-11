Aerosmena: Revolucionario dirigible con aspecto de OVNI

Charlotte, NC.- El Aerosmena es un dirigible con aspecto de OVNI y está siendo desarrollado por el fabricante ruso Airship Initiative Design Bureau Aerosmena (AIDBA), y tiene como fecha de lanzamiento en 2024, que podrá transportar hasta 600 toneladas de carga.

Este extraño y novedoso diseño del Aerosmena posee un sistema de poleas que le permiten cargar y descargar material en cualquier lugar. Inclusive no importa si hay o no una pista de aterrizaje cerca.

Este dirigible en forma de platillo volador parece un diseño ideal para sumar al transporte terrestre y marítimo. Es decir, el Aerosmena puede transportar la carga de un contenedor de cualquier buque a cualquier punto de la ciudad destino. De este modo, se evita la logística de camiones y sobre todo, el tiempo.

El Aerosmena dirigible con aspecto de OVNI, en realidad es ruso y promete hasta 600 toneladas de carga

Por otro lado, una de las ventajas más importantes es que este dirigible cuenta con un sistema de bajo consumo de combustible y contaminación. De este modo, podrá cargar sus 620.000 metros cúbicos de helio por un costo de vuelo «aproximadamente una magnitud de orden menor que la de un avión de transporte», de acuerdo con el CEO de AIDBA.

En cuanto al vuelo, la compañía asegura que es un diseño que permite maniobrar fácilmente. Al mismo tiempo, se precisa que el Aerosmena podrá aterrizar incluso con vientos cruzados. O sea, por su diseño circular carece de parte delantera, trasera y laterales dando pie a una mejor direccionalidad.

Con el tiempo, la compañía no solo limita al Aerosmena al sector de carga. De hecho, en un futuro se pretende sacar una versión para pasajeros como una especie de «hotel de lujo». Funcionando como un tipo de crucero por los cielos.

Video: AEROSMENA cargo airship project by Orfey Kozlov chief designer of the Aerosmena Initiative DB