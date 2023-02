Atacan a youtuber MrBeast que pagó 1.000 cirugías oculares

Wichita, KS.- El youtuber, empresario y filántropo estadounidense Jimmy Donaldson, mejor conocido en YouTube como MrBeast, reveló que pagó las cirugía oculares de cataratas para regresar la vista a más 1.000 personas.

El video de MrBeast que cuenta con más de 92 millones de visualizaciones (al momento de la noticia) reveló como MrBeast pagó las cirugía de vista de 1.000 personas. Sin embargo, hubo muchas críticas al respecto por ser considerado un «porno caritativo».

Como respuesta el youtuber con más de 131 millones de suscriptores respondió por medio de su cuenta en Twitter, que gracias a estas fake news en su contra perdió $1.500.000 el año pasado.

Las críticas insinúan que el MrBeast creó este contenido únicamente con fines de lucro. Sin embargo, tras este video se convirtió en el youtuber más popular del mundo, por lo que empezaron a preguntar sobre el precio. Sobre todo, lo difícil de una cirugía en algunas partes del mundo.

Our Youtube channel has reach 616,000,000 different people in the last 90 days (almost 10% of the world 😮) pic.twitter.com/HywOAUVSeR

— MrBeast (@MrBeast) February 5, 2023