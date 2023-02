TikTok influye poderosamente en las nominaciones al Grammy

Los Ángeles, CA.- Las nominaciones a los premios Grammy destacan la poderosa influencia de TikTok en la industria de la música, y esta edición de los Grammy cuenta con algunas nominaciones como la última sensación de la plataforma «abcdefu» de Gayle y R&B Muni Long.

La aplicación de videos cortos, que cuenta con más de mil millones de usuarios activos al mes, es una gran plataforma para promocionar la poderosa industria de la música. Así pues, Adamm Miguest, director ejecutivo y fundador de Rapid Launch Media declaró que, «TikTok es el 90 por ciento del juego».

Muchas discográficas quieren aumentar considerablemente sus ingresos publicitarios de TikTok, luego de que TikTok recauda en 2022 al menos $14 mil millones de sus anunciantes. Esto ha generado algo de tensión entre el creador de contenido chino y las discográficas.

Por el momento, en conversaciones sobre licencias, TikTok inició un proceso para impedir que algunos usuarios usen música en sus videos, por ahora en Australia. Se cree que esto puede ser una prueba limitada de TikTok para recoger información del comportamiento de los usuarios y mejorar su experiencia.

Who are the best new artists? Check TikTok.

After several years of Grammy ceremonies with clear frontrunners for Best New Artist, Sunday's race is wide open — but no matter who wins, many of the nominees have TikTok to thankhttps://t.co/9x5kQuZ5We pic.twitter.com/m9spIuApkg

— AFP News Agency (@AFP) February 2, 2023