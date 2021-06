Seattle, WA.- El Amazon Prime Day 2021 es un espectáculo de compras en línea de dos días que ofrece a los miembros Prime ofertas que abarcan todo, desde moda, juguetes y decoración del hogar hasta automoción, electrónica y más.

El evento de dos días del gigante minorista comienza hoy y concluye el miércoles por la mañana a las 3:00 a.m. ET.

Amazon creó el evento anual en 2015, y después de seis años, ha crecido tanto que varios otros minoristas ahora están organizando sus propias ofertas de mostrador. Incluye a gigantes como: Target, Walmart, Wayfair, Kohl’s, Best Buy y Bed Bath & Beyond.

#PrimeDay is actually two days, which means we could add an “s” to Prime Day, but choose not to.

Prime Day, June 21 & 22.

— Amazon (@amazon) June 21, 2021