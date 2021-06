Volpe y NPS: movilidad automatizada

Carolina del Norte, CLT.- El Centro Volpe y el Servicio de Parques Nacionales (NPS), han trabajado de la mano desde 2018, para desarrollar una estrategia para adaptar a los parques nacionales a abordar de manera proactiva las tendencias emergentes de movilidad.

Volpe, pretende adaptar al PNS, en todo lo inherente a vehículos automatizados, la micromovilidad, las tecnologías de información para viajeros y el transporte compartido.

Para este 2021, NPS, con el apoyo de Volpe, lanzó los primeros pilotos de lanzadera automatizados en cualquier terreno público recreativo del país.

Inicialmente, el piloto en Wright Brothers National Memorial, Connected Autonomous Shuttle Supporting Innovation (CASSI), comenzó el 20 de abril de 2021 y se extenderá hasta mediados de julio de 2021.

Por otra parte, el piloto de Wright Brothers se está llevando a cabo en asociación con el Departamento de Transporte de Carolina del Norte. (NCDOT). El piloto de lanzadera automatizada en el Parque Nacional Yellowstone comienza a principios de junio de 2021.

Por si fuera poco, la Demostración Eléctrica sin Conductor en Yellowstone (TEDDY) transportará a los visitantes desde y hacia los albergues. También, se añadirá el campamento en Yellowstone’s Canyon Village, hasta el 31 de agosto de 2021.

Estos pilotos implican el despliegue de lanzaderas automáticas de baja velocidad en diferentes entornos operativos. Hasta la fecha, la mayoría de los pilotos de transbordadores automatizados se han llevado a cabo en áreas urbanas.

TEDDY is ready to roll! This morning, Yellowstone’s automated vehicle shuttle system, The Electric Driverless Demonstration in Yellowstone, successfully transported its first passengers. Visitors in Canyon Village can ride TEDDY until August 31.https://t.co/fJTLKKJkdS pic.twitter.com/pMIk3vbH3V

— Yellowstone National Park (@YellowstoneNPS) June 9, 2021