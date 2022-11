Ciudad en que robotaxi de Waymo inicia operatividad

Phoenix, AZ.- Waymo de Alphabet Inc anunció que inicia su servicio de transporte autónomo para cliente en Phoenix, en Arizona, robotaxi, lo que provoca el impulso del despliegue de servicios en Estados Unidos.

Por su lado, los inversionistas han demostrado su preocupación por el cronograma para el despliegue de vehículos autónomos. Debido a que se extendió por rígido escrutinio regulatorio donde se retrasó la adopción comercial de la tecnología.

Ver más: WeWork cerrará 40 ubicaciones para reducir costos

En este sentido, la compañía de tecnología de vehículos autónomos pretende implementar sus servicios de robotaxi Waymo One en la ciudad de Los Ángeles y San Francisco en un corto a mediano plazo.

Así pues Waymo entra en competencia con Cruise, Mobileye (MBLY.O) de General Motors Co (GM.N ) y otros fabricantes de automóviles, que están en la carrera para seguir diseñando tecnología interna de asistencia a la conducción.

Fully autonomous (no one behind the wheel) #WaymoOne service on 5th-gen Driver is now available in downtown PHX to everyone. 24/7, no NDAs, no waitlists. Just download the Waymo app and go.

In the week leading up to welcoming public riders, I spent time in PHX using our service🧵 pic.twitter.com/b2q2g39g45

— Dmitri Dolgov (@dmitri_dolgov) November 10, 2022