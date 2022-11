Nuevos drones de Amazon entregarán en 60 minutos

San Francisco, CA.- Amazon en su propósito de modernizar su flota de entregas, presentó Prime Air, un programa para entrega con drones que tendrá mayor alcance, tolerancia a la temperatura y será capaz de volar con lluvia ligera, permitiendo que la opción de entrega con dron sea cada vez mayor.

En este sentido, Amazon aclaró que sigue trabajando en la innovación pensando en sus usuarios. Particularmente está investigando en cómo hacer llegar sus artículos de forma más rentable, rápida y segura en menos de una hora.

De manera que, esta promesa de Amazon de entregas con drones pareciera como parte de una película de ciencia ficción. Sin embargo, el gigante de ventas por Internet, tiene casi diez años trabajando en hacer realidad este proyecto.

Parte de los avances del programa Primer Air, es la construcción de drones completamente eléctricos que tienen una capacidad de entrega de 5 libras en menos de 60 minutos. Inicialmente, los usuarios residentes de Lockeford, California y College Station, Texas serán los primeros beneficiarios de este programa a finales de 2023.

