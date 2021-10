United Airlines convence a sus trabajadores de vacunarse

Nueva York, NY.- La aerolínea estadounidense, United Airlines, dijo este jueves, que el número de sus trabajadores en proceso de despido por negarse a vacunarse contra la covid-19 se ha reducido casi a la mitad.

Así lo confirmó la aerolínea, tras anunciar hace dos días que se había cumplido la fecha límite para unos 600 empleados.

La declaración de United Airlines, dijo, «Nuestra política de vacunas sigue demostrando que los requisitos funcionan: en menos de 48 horas, el número de empleados sin vacunar que empezaron el proceso de ser separados de la empresa se ha reducido casi a la mitad, de 593 a 320».

También agregó, «Eso significa que el 99,5 % de los empleados de United en EE.UU. -unos 67.000 en total- han elegido vacunarse, excluyendo a los que han buscado una exención» por motivos de salud o religiosos.

