Nueva York podrá reemplazar trabajadores de salud que no se vacunen

Nueva York, NY.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmará hoy, una orden ejecutiva que le permitirá movilizar a personal de la Guardia Nacional con formación en salud para sustituir a trabajadores sanitarios que se niegan a vacunarse.

Asimismo, hoy vence la fecha límite dada a los trabajadores de salud y de otros cuerpos del Estado de Nueva York para inmunizarse con una vacuna que es totalmente gratuita.

De acuerdo con las autoridades, la situación con el personal de salud que rechaza la vacuna se detecta mayormente fuera de la ciudad de Nueva York.

Según cifras oficiales, hasta hoy, solo un 10 % de unos 43.0000 empleados municipales no se habían inmunizado. Lo que significa alrededor de 5.000 trabajadores, de acuerdo con datos del alcalde Bill de Blasio.

The only way we can move past this pandemic is to ensure that everyone eligible is vaccinated.

New York is first in the nation to implement a health care worker vaccine mandate.

Let’s continue leading the way and keeping New Yorkers safe & healthy. 5/5

— Kathy Hochul (@GovKathyHochul) September 28, 2021