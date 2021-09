Según CDC la tercera dosis Pfizer no tiene efectos secundarios

Washington, DC.- Los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), descartaron, este martes, que ponerse una tercera dosis de la vacuna de Pfizer genere efectos secundarios preocupantes, días después de autorizar su administración a millones de personas en el país.

Un estudio publicado por los CDC concluye que las “reacciones adversas” después de recibir una tercera dosis de Pfizer fueron “similares a las registradas tras la segunda dosis”.

De esta manera, las autoridades sanitarias estadounidenses confían en que los resultados de ese estudio, desarrollado entre mediados de agosto y mediados de septiembre, convenzan a la población vulnerable del país que recibió la pauta completa de Pfizer para que se pongan una dosis de refuerzo.

Por su parte, Jeff Zients, coordinador de la respuesta de la Casa Blanca a la covid-19, aseguró que en respuesta a la autorización de los CDC, de la tercera dosis, más de 400 mil estadounidenses se vacunaron en farmacias por todo EE. UU.

