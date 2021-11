Tribunal de EE. UU. anula fallo contra Johnson & Johnson por crisis de opiáceos

Oklahoma, OK.- El Oklahoma Supreme Court de EE. UU. anuló este martes un histórico fallo contra la farmacéutica Johnson & Johnson por su rol en la crisis de los opiáceos, tras argumentar que una corte de menor instancia interpretó incorrectamente la ley estatal de alteración del orden público.

De esta manera, la decisión del alto tribunal (5-1) revocó el fallo emitido en 2019 por el juez del condado de Cleveland, Thad Balkmam, que determinó que el grupo farmacéutico estadounidense debía pagar $465 millones.

El fallo del alto tribunal determinó esta multa por haber causado un perjuicio público al «inundar» el estado con opiáceos sin informar con exactitud sobre el riesgo de adición a esos fármacos.

Ese fue en su momento el primer fallo de gran magnitud contra las grandes farmacéuticas de EE. UU. por haber jugado un papel clave fomentando la dependencia a estos fármacos con sus campañas de publicidad.

