Reino Unido es el primero en autorizar píldora contra el covid-19

Reino Unido, Londrés.- El Reino Unido anunció este jueves que es el primer país del mundo en autorizar el molnupiravir, un tratamiento en comprimidos contra el covid-19 elaborado por el laboratorio estadounidense Merck.

Así lo declaró el ministro de salud, Sajid Javid, «Hoy es un día histórico para nuestro país, porque el Reino Unido es ahora el primer país del mundo en aprobar un antiviral contra el covid-19 que puede tomarse en casa».

Ver más: CDC recomiendan la vacuna pediátrica covid-19 para niños de 5 a 11 años

Inmediatamente, informó, «Esto cambiará la situación para los más vulnerables y los inmunodeprimidos, que pronto podrán recibir el revolucionario tratamiento».

Por su parte, la Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) consideró en un comunicado que el medicamento es, «seguro y efectivo para reducir el riesgo de ingreso hospitalario y muerte en personas con un covid de suave a moderado que sufren un riesgo extra».

BREAKING NEWS: A #COVID19 antiviral that can be taken at home has been approved for use across the UK by @MHRAgovuk

Molnupiravir will soon be offered to patients in a national study to help protect those most at risk from the virus over the winter.

More: https://t.co/YtZaaBJrw8 pic.twitter.com/J5g8cCC6mL

— Department of Health and Social Care (@DHSCgovuk) November 4, 2021