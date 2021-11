CDC recomiendan la vacuna pediátrica covid-19 para niños de 5 a 11 años

Washington, DC.- Hoy, la directora de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), Rochelle P. Walensky, MD, MPH, respaldó la recomendación del Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) de los CDC de que los niños de 5 a 11 años se vacunen contra el covid-19 con la vacuna pediátrica Pfizer-BioNTech.

De esta manera, los CDC amplían las recomendaciones de vacunas a aproximadamente 28 millones de niños en los Estados Unidos en este grupo de edad y permite que los proveedores comiencen a vacunarlos lo antes posible.

De igual forma, los casos de covid-19 en niños pueden resultar en hospitalizaciones, muertes, MIS-C (síndromes inflamatorios) y complicaciones a largo plazo, como “covid prolongado”, donde los síntomas pueden persistir durante meses. La propagación de la variante Delta resultó en un aumento de casos de covid-19 en niños durante todo el verano.

Durante un período de 6 semanas desde finales de junio hasta mediados de agosto, las hospitalizaciones por covid-19 entre niños y adolescentes aumentaron cinco veces.

La distribución de la vacuna pediátrica en todo el país comenzó esta semana, con planes para aumentar a plena capacidad a partir de la semana del 8 de noviembre

La vacunación, junto con otras medidas preventivas, puede proteger a los niños del covid-19. Usando las vacunas seguras y efectivas ya recomendadas para adolescentes y adultos en los Estados Unidos.

De forma similar, a lo que se observó en los ensayos de vacunas para adultos, la vacunación fue casi un 91% efectiva para prevenir el covid-19 entre los niños de 5 a 11 años.

De igual manera, en los ensayos clínicos, los efectos secundarios de la vacuna fueron leves y similares a los observados en adultos y con otras vacunas recomendadas para niños. El efecto secundario más común fue dolor en el brazo.

Las vacunas estarán disponibles en miles de oficinas de proveedores de atención médica pediátrica, farmacias, centros de salud calificados a nivel federal y más

Finalmente, se sabe que, vacunar a los niños ayudará a protegerlos de contraer covid-19. Por lo tanto, reducirá su riesgo de enfermedad grave, hospitalizaciones o desarrollar complicaciones de covid-19 a largo plazo.

Al mismo tiempo, vacunar a sus hijos puede ayudar a protegerlos contra el covid-19. Simultáneamente, así como a reducir las interrupciones en el aprendizaje y las actividades en persona al ayudar a frenar la transmisión comunitaria.

