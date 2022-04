Seguro médico en EE. UU., podría ser ampliado

Washington, DC.- La administración Biden anunció, este martes, un plan con el que piensa marcar una ruta para conseguir que 200.000 habitantes del país consigan cobertura sanitaria por primera vez, y que otro 1.000.000 paguen menos por su seguro médico.

De esta manera, el Department of the Treasury se adelantó al presidente Joe Biden, en hacer el anuncio. De esta manera, Biden, detalló desde The White House, el impacto de la reforma sanitaria de 2010, Obamacare.

Ver más: 4% del diagnóstico de cáncer es gracias al consumo de alcohol

Cabe destacar que, en Estados Unidos no existe un sistema de salud público. Por lo que la mitad de la población tiene acceso a seguros médicos a través de su empleador, mientras que el resto no tiene cobertura, o se acobijan en el mercado de seguros de bajo costo bajo el Obamacare.

Biden anuncia un plan para ampliar y abaratar el seguro médico en Estados Unidos

Básicamente, la ley permite que más de 31 millones de personas cuenten con acceso a una cobertura sanitaria de bajo costo.

Yesterday, @SecYellen met with Jamaican Prime Minister Andrew Holness & members of his delegation to underscore shared priorities for building climate resilience, strengthening sustainable infrastructure development, & promoting digitalization.https://t.co/0SmXqkVt60 pic.twitter.com/RsPLS4LCFn — Treasury Department (@USTreasury) April 1, 2022

En este sentido, el anuncio del Tesoro pretende atender al, «fallo técnico de la familia», del sistema de Obamacare. Este, afecta a muchos estadounidenses que tienen incluidos a sus parejas, hijos y familiares en su plan seguro médico facilitado por sus empleos.

En la actualidad, los estadounidenses pueden migrar a un seguro médico del mercado del Obamacare, y, además, recibir ayuda financiera para contratarlos. Esto, en caso de que su empleador les exija pagar más del 10% de sus ingresos de su seguro médico.

Ver más: FDA autoriza segunda dosis de refuerzo contra el covid-19

De manera que, esto, «puede significar que las familias acaben gastando el 25% o el 30% de sus ingresos» en el seguro médico privado que obtienen a través de su trabajo. Al mismo tiempo, no tengan acceso a ayuda financiera bajo Obamacare.

Video: Personas con TPS y asilo pueden optar por jubilación