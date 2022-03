Silver Spring, MD.- Hoy, la Food and Drug Administration (FDA), autorizó la segunda dosis de refuerzo de la vacuna contra el covid-19, para Pfizer-BioNTech o Moderna, destinado para personas mayores y personas con condiciones inmunodeprimidas.

Previamente, la FDA había autorizado una dosis única de refuerzo para personas inmunodeprimidas, tras completar el esquema principal de vacunación de tres dosis.

En este sentido, autorizó la segunda dosis de refuerzo, para las poblaciones que en caso de contagiarse, representan un mayor riesgo de complicarse gravemente, ser hospitalizadas o fallecer.

Por su parte, la FDA sugiere que, por medio de evidencias emergentes, una segunda dosis de refuerzo de la vacuna ARNm, optimiza la protección contra el covid-19. De esta forma, la FDA modificó las autorizaciones de uso de emergencia de esta forma:

