4% del diagnóstico de cáncer es gracias al consumo de alcohol

Charlotte, NC.- Un nuevo estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), precisó que casi el 4%, o sea, 750.000 diagnósticos de cáncer en el mundo para el año 2020, se atribuyen al consumo de alcohol, siendo publicado en la revista The Lancet Oncology.

Si bien es cierto, que la mayoría de los casos se vinculó al consumo excesivo de alcohol, también es cierto que, el consumo ocasional y moderado representó a más de 100.000 casos.

Ver más: Alarmante resultado de estudio sobre muertes por alcohol en EE. UU.

Los investigadores analizaron las tendencias durante períodos anteriores, y encontraron patrones similares donde los patrones de consumo de alcohol cambian con el tiempo.

Pese a que el consumo de alcohol está disminuyendo en algunas regiones del mundo. Por ejemplo, partes de Europa, China, India y muchas naciones del África subsahariana.

En este sentido, los tipos de cáncer más frecuentes vinculados al consumo de alcohol fueron: cáncer de esófago, cáncer de hígado y en mujeres se suma el cáncer de seno o cáncer de mama.

IARC launched “Improving cancer care coordination & screening in Latvia & Slovakia (ICCCS)” project as part of joint initiative with @EU_Commission & national MoHs to support #cancer control efforts. ICCCS will develop plans to ↘️ cancer mortality in 🇱🇻&🇸🇰 https://t.co/eDVzXZDkv2 pic.twitter.com/ML0sfd7CZH

— IARC (@IARCWHO) March 30, 2022