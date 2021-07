Roy Cooper anuncia uso de mascarillas obligatorio

Charlotte, CN.- El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, anunció el inicio de “una nueva fase” de la pandemia. Al mismo tiempo, la guía sobre los protocolos para el regreso a clases entra en vigencia este 30 de julio.

Al mismo tiempo, se conoció los nuevos lineamientos del coronavirus sobre el regreso a clases. Dicho mandato, se basa en el uso de mascarillas en áreas públicas y en edificios escolares, iniciando de esta manera “una nueva fase” de la pandemia.

Por otro lado, el gobernador también agregó, “Esta nueva fase está marcada por un enfoque de vacunar a la mayor cantidad de personas. La gran mayoría de los nuevos casos y las hospitalizaciones se producen entre personas que no han sido vacunadas”.

De manera que, las escuelas con estudiantes desde el jardín de infancia hasta el octavo grado deberán exigir que todos los niños y el personal usen mascarillas en espacios cerrados, independientemente si los adultos están vacunados.

Today, Gov. Cooper and Sec. Cohen shared updated public health guidance for K-12 schools in the upcoming school year. The guidance, effective July 30, will help local school leaders ensure that our children can safely learn in the classroom.https://t.co/SEoc4cewlv pic.twitter.com/qnJjS466Lt

— Governor Roy Cooper (@NC_Governor) July 21, 2021