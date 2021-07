¿Estarán seguros los estudiantes sin mascarillas en las escuelas?

Washington, DC.- Los estudiantes y profesores, completamente vacunados, podrán asistir sin mascarillas a las escuelas, según la Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Esta nueva recomendación sólo aplica por ahora a los alumnos a partir de 12 años, que pueden inmunizarse, e incluye a los profesores. El resto deberá usar tapabocas y otras medidas de prevención contra el coronavirus.

Al mismo tiempo, se “quiere fomentar la participación en cualquier deporte o actividad extraescolar”. Así lo explicó Erin Sauber-Schatz, quien dirige el Grupo de Trabajo de Intervenciones Comunitarias y Poblaciones Críticas de los CDC.

De manera que, la recomendación conocida este viernes sigue la línea de las orientaciones anunciadas anteriormente por los CDC para adultos totalmente vacunados: no se necesitan cubrebocas cuando se está en el interior.

“La ciencia lo apoya completamente”, dijo Mark Williams, decano de la Facultad de Salud Pública Fay W. Boozman de la Universidad de Arkansas. “Las vacunas son muy eficaces en la prevención de las infecciones y, si se produce un brote de infección, no dará lugar a una enfermedad grave ni a la hospitalización”, agregó.

Sin embargo, las vacunas sólo están disponibles por ahora para personas de 12 años en adelante, lo que deja sin protección a una gran proporción de niños en edad escolar.

Ahora bien, para los estudiantes no vacunados, los CDC siguen recomendando mascarillas y otras medidas de prevención, como la realización de pruebas de detección y lavarse las manos de forma adecuada.

