Los Ángeles exigirá el uso de mascarillas en interiores

Los Ángeles, LA.- Ante el reciente aumento de los casos de coronavirus, Los Ángeles, volverá a exigir a los residentes el uso obligatorio del tapabocas en los espacios públicos cerrados, independientemente de su estado de vacunación.

Así que, a partir del sábado por la noche, los residentes deberán volver a llevar mascarillas en los espacios públicos cerrados, independientemente de su estado de vacunación.

Ver más: FDA advierte sobre la vacina J&J y síndrome Guillain-Barré

Esta última orden, no sólo pone al condado en desacuerdo con el California Departament of PublicHealth (CDPH) y los Center for Disease Control and Prevention (CDC), que siguen manteniendo que las personas vacunadas no necesitan usar tapabocas en los espacios interiores.

Por el contrario, esta decisión coloca a los funcionarios en la incómoda posición de pedir a los vacunados que renuncien a uno de los beneficios de los que han disfrutado recientemente.

Así lo confirmó, el Dr. Muntu Davis, responsable de salud del condado, “Este es un momento en el que hay que hacer un gran esfuerzo”.

Al mismo tiempo, las autoridades han subrayado que quienes se han vacunado tienen una excelente oportunidad de estar protegidos. Incluso de la Variante Delta, de fácil propagación, que se cree que es dos veces más transmisible que las cepas convencionales del coronavirus.

Estimates show the Delta variant caused over half of recent #COVID19 cases in the United States. Protect yourself against Delta & other variants by getting vaccinated.

Learn more about variant proportions in your area: https://t.co/Oymzenmv0N. pic.twitter.com/NMNtmKvtEU

— CDC (@CDCgov) July 16, 2021