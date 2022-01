Robusto despliegue para entrega de millones de test gratuitos

Washington, DC.- El presidente Biden, este jueves, anunció que su administración pondrá a disposición 500 millones de test gratuitos de covid-19, y que a su vez, acompañará esta estrategia con nuevos equipos médicos federales.

Según Biden, en un discurso desde la Casa Blanca, informó que Estados Unidos registra números récord de contagio de la variante ómicron, convirtiéndose en la variante prevaleciente.

Al mismo tiempo, Biden resaltó que además de los 500 millones de test gratuitos de covid-19, sumarán otros 500 millones de test gratuitos de covid-19, que su ejecutivo había anunciado, que se encuentran en proceso de compra.

A su vez, el presidente de Estados Unidos estimó que la próxima semana pondrá en marcha un web site donde los ciudadanos solicitarán de forma gratuita los test para que sean enviados a sus domicilios.

Happening now: President Biden delivers an update on the Biden-Harris Administration’s whole-of-government COVID-19 surge response. https://t.co/GLAKjAXFDJ

De esta forma, Biden verbalizó, «Este mes se calcula que llegaremos aproximadamente a 15 millones de pruebas al día. Tendremos unos 375 millones caseros, tests rápidos, en enero. Es un salto enorme apuntó».

Today, I’m announcing our next deployments of six additional federal medical teams to help hospitals fighting Omicron in six hard hit states: Michigan, New Mexico, New York, New Jersey, Ohio, and Rhode Island.

— President Biden (@POTUS) January 13, 2022