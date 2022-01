The White House y USPS entregarán millones kits de prueba de covid-19

Washington, DC.- The White House y USPS están puliendo los últimos detalles para entregar cerca de 500 millones de kits de prueba de covid-19, a los hogares en todo Estados Unidos, lo que demuestra el plan de acción de la administración Biden frente a la variante ómicron.

De esta manera, la administración lanzará un sitio web que facilitará a los solicitantes procesar las pruebas rápidas. Asimismo, y de forma extraoficial se especula que los kits puedan enviarse a mediados de enero.

Al mismo tiempo, los fabricantes y distribuidores de las pruebas caseras de covid-19, hicieron su propuesta al gobierno norteamericano, y este jueves por la noche, la administración otorgó su primer contrato para la transacción.

