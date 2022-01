Desalentador récord de hospitalizaciones en Estados Unidos

Washington, DC.- Según datos del U.S. Department of Health and Human Services (HSS), Estados Unidos batió récord de hospitalizaciones por covid-19, este martes, con exactamente 145.982 hospitalizados en distintos centros sanitarios.

Asimismo, estas cifras también resaltaron que 4.462 hospitalizados son menores de edad. Al mismo tiempo, la cifra global supera los números de hospitalizados con covid-19 que había para el 14 de enero de 2021.

De esta forma, este desalentador récord llega justo con la ola masiva de la variante dominante ómicron está abarcando más espacios.

#HRSA ’s Home Visiting Program has a significant #MaternalHealth & #ChildHealth reach — in FY20, the Program served 140,000 parents and children: https://t.co/AL9OPSlR9d #YearInReview pic.twitter.com/zLa6KBrvhy

De esta manera, los hospitales de Estados Unidos también enfrentan escasez de personal sin precedentes, debido a que muchos empleados sanitarios están infectados de covid-19.

Virginia hospitals are seeing the highest number of #COVID19 patients in 22 months. Staff are exhausted.

That's why today I signed a 30-day executive order to expand hospital bed capacity, boost healthcare staffing, and help health systems continue to care for Virginians.

— Governor Ralph Northam (@GovernorVA) January 10, 2022