OMS advierte que los «edulcorantes no ofrecen ningún beneficio»

Ginebra, Suiza.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que los edulcorantes no tienen efectividad para controlar el peso a largo plazo, por el contrario, puede ocasionar efectos indeseados con el uso prolongado que puede generar aumento de riesgo de diabetes de tipo 2, enfermedades cardiovasculares y mortalidad en adultos.

Por ende, la OMS hace algunas recomendaciones sobre los edulcorantes, básicamente desaconsejando su uso. De modo que, invita a las personas a reducir el dulce en su dieta, sobre todo, en edades tempranas para contar con un mejor estado de salud.

Ver más: USDA propone nuevas medidas alimentarias en comidas escolares

Asimismo, la OMS recomendó, «Reemplazar los azúcares libres (los refinados y los naturales presentes en las frutas, miel y otros) por edulcorantes no ofrece ningún beneficio a largo plazo en términos de reducción de grasa en el cuerpo en adultos o niños».

La OMS advierte que los edulcorantes no ayudan a bajar de peso, por el contrario pueden aumentar la mortalidad

Por ejemplo, la OMS recomendó no consumir los siguientes productos: acesulfamo K, aspartamo, advantame, ciclamatos, neotame, sacarina, sucralosa, así como la stevia y sus derivados.

📢 La Organización Mundial de la Salud ha publicado una nueva directriz sobre los edulcorantes no azucarados, en la que desaconseja su uso para controlar el peso corporal o reducir el riesgo de enfermedades no transmisibles. ℹ️ Lee más 👇🏼https://t.co/QlVKWSwHIg pic.twitter.com/gJusYMY625 — OPS/OMS (@opsoms) May 17, 2023

En el mismo orden de ideas, la OMS añadió a esta lista los edulcorantes sintéticos, naturales. Pero también aquellos que hayan sido modificados, «que no estén clasificados como azúcares que se encuentran en las bebidas y alimentos industriales». También aquellos que sean vendidos por separado para que sean añadidos por el consumidor.

Ver más: FDA aprueba medicamento que retrasa aparición de diabetes tipo 1

De este modo, Francesco Branca, director de nutrición y seguridad de los alimentos de la OMS agregó, «La gente necesita considerar otras maneras de reducir el consumo de azúcares libres. Como consumir alimentos que naturalmente contienen azúcares, como las frutas; o alimentos y bebidas que no sean dulces».

No obstante, la entidad mundial aclaró que estas recomendaciones de no usar edulcorantes, no aplica para los productos de higiene personal. Por ejemplo cremas de dientes, cremas para la piel o medicamentos.

Video: Nuevo Plan de Salud Conductual Escolar es para todas las edades de K-12