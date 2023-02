USDA propone nuevas medidas alimentarias en comidas escolares

Washington, DC.- El U.S. Department of Agriculture (USDA) propuso nuevas medidas para combatir la obesidad infantil basándose en reducir la sal y azúcar en las comidas escolares, proporcionando a millones de estudiantes en Estados Unidos comidas más nutritivas.

Tom Vilsack, secretario de Agricultura precisó en un comunicado, «Muchos niños no están recibiendo la nutrición que necesitan, y las enfermedades relacionadas con la dieta van en aumento».

Además añadió, «Las investigaciones muestran que las comidas escolares son las más saludables del día para la mayoría de los niños; lo que demuestra que son una herramienta importante para dar a los niños acceso a la nutrición que necesitan para un futuro brillante».

De este modo, los cambios propuestos en las comidas escolares serán financiados con fondos federales. Uno de los objetivos del planteamiento de estas nuevas medidas pretenden reducir gradualmente la cantidad semanal de sodio.

