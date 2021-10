FDA aconseja vacuna de Pfizer a niños de 5 a 11 años

Washington, DC.- Un comité asesor de la U.S. Food and Drugs Administration (FDA), recomendó, este martes, la aprobación de la vacuna contra covid-19 de Pfizer para niños de entre 5 y 11 años.

De esta manera, y tras más de siete horas de reunión, los expertos de este órgano consultivo, dieron luz verde a la recomendación con 17 votos a favor y una abstención.

Por su parte, el comité tuvo que votar sí o no a la pregunta de si los beneficios de la vacuna de Pfizer son superiores a los riesgos en menores de entre 5 y 11 años.

Por ahora, la FDA emitirá su propia decisión al respecto, que se espera hacia el 1 de noviembre. Posteriormente, los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), deberán a someter a escrutinio la inmunización a este grupo de edad.

