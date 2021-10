FDA por orden de Biden propone mejorar acceso a tecnología de audífonos medicados

White Oak, MD.- La U.S. Food and Drugs Administration (FDA), publicó una propuesta histórica, destinada a mejorar el acceso y reducir el costo de la tecnología de los audífonos medicados para millones de estadounidenses.

Una vez finalizada, la norma permitirá que los audífonos de esta categoría se vendan directamente a los consumidores en las tiendas físicas. También, en línea sin necesidad de un examen médico o un ajuste por parte de un audiólogo.

Asimismo, la propuesta está diseñada para ayudar a aumentar la competencia en el mercado. Al tiempo que garantiza la seguridad y la eficacia de los audífonos medicados de venta libre y con receta.

Al mismo tiempo, esta acción sigue a la Orden Ejecutiva del presidente Biden, sobre el fomento de la competencia en la economía estadounidense. Aquí, pide a la FDA que tome medidas para permitir la venta de audífonos sin receta.

Este esfuerzo también se basa en el objetivo de la Administración Biden-Harris de ampliar el acceso a la atención de salud de alta calidad y reducir los costos de la atención médica para el público estadounidense.

