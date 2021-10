Nuevo brote de salmonelosis en palillos de salami

Washington, DC.- Los gubernamentales Centers for Disease Control and Prevention (CDC), alertaron de otro brote de salmonelosis, esta vez vinculado a palillos de salami que se pueden encontrar en la cadena de supermercados Trader Joe’s.

Esta semana, también se dio a conocer un brote de salmonelosis, vinculado a unas cebollas importadas de México y que afectaron a más de 650 personas en 37 estados.

Sin embargo, este brote tiene que ver con los palillos de salami de la marca Citterio, y solo ha afectado a 20 personas en ocho estados, informó el sábado la agencia federal.

Por ahora, por ninguno de los dos brotes, que tienen como saldo un total de 132 hospitalizaciones, se han producido decesos a causa de esta enfermedad producida por la bacteria “Salmonella oranienburg”.

NEW SALMONELLA OUTBREAK: Do not eat Citterio brand Premium Italian-Style Salame Sticks with any best-by date. They were mainly sold at Trader Joe’s grocery stores. For more info: https://t.co/dnYd0YhkvU pic.twitter.com/qCRHD21Pdr

— CDC (@CDCgov) October 23, 2021